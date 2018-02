Revista 'Coyote' celebra 10 anos Uma das mais longevas revistas de literatura e arte do País, a Coyote está festejando 10 anos de existência com uma edição especial. Pelas páginas da Coyote já passaram mais de 340 colaboradores: de escritores a fotógrafos, de artistas gráficos a tradutores e ensaístas. O destaque do número 24 (52 págs, R$ 10) é um dossiê com o escritor João Antônio (1937-1996), autor de Malagueta, Perus e Bacanaço, com fotos de Elvira Alegre. Há ainda poemas de Jan Wagner (1971) e do romano Propércio (50-45 aC - 15 dC), pouco conhecida no Brasil. O número traz como editorial o poema Ao Coiote, de Jorge Luis Borges, traduzido por Josely Vianna Baptista.