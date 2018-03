Revista altera foto de Kelly Clarkson, que se diz feliz com peso

"Só para fazer ela parecer do melhor jeito que é", disse nesta semana num blog da revista a editora Lucy Danziger, acrescentando que esse tipo de retoque é uma prática corriqueira entre as revistas de celebridades.

O caso fica ainda mais sintomático porque a cantora fala do seu peso na edição de setembro da Self, batizada de "edição da confiança total no corpo" - embora com uma foto radicalmente alterada na capa.

"Meu peso feliz muda. Às vezes como mais, às vezes toco mais. Terei diferentes tamanhos o tempo todo. Quando as pessoas falam do meu peso, digo: 'Parece que vocês têm um problema com isso; eu não tenho. Eu estou ótima!"

"Nunca me senti desconfortável no tapete vermelho ou algo assim", disse Clarkson, 27, à Self.