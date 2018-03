Revista a data de criação de 'Mona Lisa' O Museu do Louvre, em Paris, confirmou ontem a revisão da data de criação da tela Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, a obra mais famosa da instituição, vista, diariamente, por 20 mil pessoas. A Gioconda, como também é conhecida, foi pintada entre 1503 e 1506. "Existia desde muito tempo uma interrogação sobre a conclusão da obra", afirmou Céline Dauvergne, porta-voz do museu, que exibe agora a restauração de Santa Ana, considerada a última obra-prima do mestre renascentista Da Vinci. "A revisão levou somente em conta esse dado", disse Céline. Antes, afirmava-se que a Mona Lisa havia sido criada entre 1503 e 1519. / EFE