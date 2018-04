Revisado livro sobre Cortázar O espanhol Miguel Herráez revisou a biografia que realizou do escritor argentino Julio Cortázar, publicada em 2001, para incluir novos testemunhos coletados na Argentina, França e Espanha. Julio Cortázar, Una Biografía Revisada analisa, em 352 páginas, a vida do escritor considerado precursor da nova literatura da América do Sul surgida na década de 1970. O novo volume, editado pela Alrevés, tem prólogo do escritor nicaraguense Sergio Ramírez, amigo de Cortázar. Especialista na vida e na obra do argentino, Herráez já publicou outros livros sobre o escritor, como Duas Cidades em Julio Cortázar, sobre a relação do autor com Buenos Aires e Paris. / EFE