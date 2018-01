Reveladora de supermodelos, Eileen Ford morre aos 92 anos

Ford morreu na quarta-feira de complicações de um meningioma e de osteoporose.

Desde que abriu a agência em Manhattan com o marido Jerry em 1946, Ford mostrou ter olho para revelar talentos, descobrindo Candice Bergen nos anos 1960 e Lauren Hutton na década de 1970, além de contratar a precocemente bela Brooke Shields ainda na infância.

"As contribuições de Eileen às indústrias da moda e das modelos não têm igual”, afirmou a Ford Models em um comunicado anunciando a morte dela.

"Ela fundou a Ford Models 68 anos atrás, e graças à sua paixão incansável, sua curiosidade e sua iniciativa, transformou a Ford em uma das agências mais prestigiadas do mundo.”

Nascida e criada em Nova York, a própria Ford foi modelo enquanto estudava no Barnard College, e também trabalhou com fotografia, moda e reportagem de moda. Ela e Jerry com frequência convidavam aspirantes a modelo para se hospedar em sua casa quando iniciaram o negócio.

O casal ajudou a tornar o trabalho das modelos uma profissão lucrativa, pressionando para que não fossem pagas por dia ou por hora, e sim pelo uso de seu trabalho, e por contratar modelos para contratos exclusivos de marcas específicas.

(Reportagem de Mary Milliken)