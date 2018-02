Réveillon na Av. Paulista terá Leonardo e Lulu Santos O paulistano passará a virada de ano na Avenida Paulista, ao som do sertanejo Leonardo. Logo depois da meia-noite do dia 31, será a vez de Lulu Santos se apresentar. A Prefeitura de São Paulo espera um público de pelo menos 2,2 milhões de pessoas durante as sete horas de shows, que começam às 20 horas, com a banda Tihuana, continuam com MC Leozinho e terminam com a Escola de Samba Mocidade Alegre, campeã do carnaval de São Paulo deste ano. ?É uma fórmula adotada para agradar aos fãs de todos os gêneros. É bastante eclético?, diz o presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), Caio Carvalho. A festa vai custar R$ 3,2 milhões e, segundo o prefeito Gilberto Kassab (DEM), a Prefeitura não vai ?despender recursos, exceto os de infra-estrutura?. A festa, anunciada pela Prefeitura e pela organizadora, PlayCorp, como uma das dez maiores do mundo, terá como tema A Nova São Paulo. No palco e em painéis espalhados pela Paulista serão retratados ?ícones da cidade?, como Masp, Oca, Copan, Memorial da América Latina e o Edifício Altino Arantes (o prédio do antigo Banespa). A base do palco, entre a Alameda Ministro Rocha Azevedo e a Rua Frei Caneca, vai simular o Viaduto Santa Ifigênia. A contagem regressiva será feita por números luminosos, que começarão na Alameda Pamplona e terminarão no palco. Na hora da virada, 80 mil tiros e 4 mil bombas vão garantir 15 minutos de fogos de artifício. Haverá grades da Rua Augusta à Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Quem entrar na Paulista será revistado por policiais e não será permitido levar garrafas nem objetos cortantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo