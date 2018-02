Reuters e International Herald Tribune lançam site e publicação A Reuters, especializada em informações noticiosas e financeiras, e o jornal International Herald Tribune anunciaram na segunda-feira o lançamento de um novo site e de uma publicação impressa a partir de 7 de janeiro. As seções de negócios do Herald Tribune e o site do jornal receberão uma nova marca, além de conteúdo escrito e editado pela Reuters, segundo as duas empresas. A colaboração com o jornal (inclusive as edições asiáticas do Herald) substitui um acordo do International Herald Tribune com o grupo Bloomberg, que expira no fim do mês, de acordo com as companhias. O Herald é parte do New York Times Media Group., que por sua vez está ligado à empresa New York Times Co . A nova empreitada vai combinar notícias, análises e comentários de redatores e colunistas do Herald, do New York Times e da Reuters. Pelo acordo, o Herald poderá continuar usando conteúdo adquirido de terceiros. Os valores do contrato não foram divulgados. A Reuters está em processo de ser adquirida pela empresa canadense Thompson. O acordo ainda está sendo avaliado pelas autoridades norte-americanas e européias e deve estar completo no primeiro trimestre de 2008.