Retrospectiva sobre Jacques Rivette no RJ e em SP É digno de elogio que à retrospectiva de Eric Rohmer no Centro Cultural São Paulo suceda-se agora a de Jacques Rivette no Centro Cultural Banco do Brasil. O evento começa nesta terça-feira, 25, no Rio e desembarca na semana que vem (dia 3) em São Paulo. No imaginário popular, Jean-Luc Godard e François Truffaut foram os chefes de fila da nouvelle vague e as disputas e, finalmente, a ruptura entre eles marcaram a superação histórica do movimento. Mas a verdade é que os mais "nova onda" dos autores franceses foram outros dois. Rohmer, com seus temas da educação sentimental e da sedução amorosa (da libertinagem, mesmo) e Rivette com seu exigente questionamento da narrativa clássica.