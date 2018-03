Retrospectiva mostra obras inéditas de Man Ray

Uma exposição em Berlim traz obras raras do artista norte-americano Man Ray - entre elas fotos nunca antes mostradas em público. A retrospectiva mostra desenhos, pinturas, fotos, esboços e esculturas do espólio de Man Ray, um dos expoentes do surrealismo que ficou famoso principalmente como fotógrafo. Veja também: Galeria com fotos da mostra de Man Ray Entre as obras inéditas expostas em Berlim estão fotos polaróides e slides dos anos 50 e 60 retratando, entre outros, artistas franceses como Yves Montand e Juliette Gréco. Man Ray morreu em 1976 e seu legado ficou a cargo de sua esposa, Juliet Browner, que criou uma fundação para conservar seu espólio com cerca de 4 mil objetos. Mais de 300 obras estão sendo mostradas no museu Martin Gropius Bau, inclusive objetos pessoais do artista como cartas e até seu chapéu e sua bengala. As obras mais inusitadas são desenhos técnicos feitos pelo artista como a planta de uma casa ou planos para a construção de um jogo de xadrez magnético, que ele chegou a patentear. A exposição recebeu o título de Man Ray - Despreocupado mas Não Indiferente, que é também a inscrição na lápide do túmulo do artista. A retrospectiva mostra todas as etapas da vida de Man Ray e traz desde pinturas que ele fez ainda jovem, raramente mostradas ao público, até suas famosas fotografias eróticas que causaram polêmica quando mostradas pela primeira vez. Segundo os organizadores, a mostra se baseia nos quatro períodos criativos do artista: Nova York (1890-1921), Paris (1921-1940), Los Angeles (1940-1951) e seu retorno a Paris (1950-1976). A mostra Man Ray - Despreocupado mas Não Indiferente fica em cartaz no museu berlinense Martin Gropius Bau até o dia 18 de agosto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.