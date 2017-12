Durante a semana passada, jornalistas do ‘Estado’ moderaram mais de 2 mil comentários com usuários do jornal para selecionar 15 candidatos a ícones da década em 30 categorias:

As nuvens de palavra a seguir representam graficamente a frequência com que cada termo foi mencionado por usuários nos comentários do blog Retrospectiva da Década.

A votação nos candidatos escolhidos pelos usuários terá início nesta terça-feira. Participem.

As imagens foram geradas pelo designer Tom-B a partir da ferramenta disponível no site Wordle.