Retrocesso Estão fazendo pouco desse deputado que sugeriu a identificação de um delinquente em potencial ainda no ventre da mãe, quando isto for cientificamente possível, e a interrupção da gravidez, mas sei não. A ideia da maioridade penal pré-natal é, no mínimo, coerente com o retrocesso generalizado em curso no País, onde até a UDN voltou, disfarçada, cada vez mais gente pensa, segundo as pesquisas, que no tempo da ditadura militar era melhor e Bolsonaro deixou de ser direita folclórica e já é direita factível. Nesse ritmo, ainda reinstauraremos a escravatura, que fomos os últimos no mundo a abandonar, com pesar. Só penso que o deputado exagera quando preconiza o aborto preventivo. Acho que, mais de acordo com a nossa tradição de povo cordial, se deveria esperar o bebê nascer para, então, lhe dar voz de prisão.