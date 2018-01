Retratos de astros do rock são expostos em igreja antiga Figuras do heavy metal como o cantor de Marilyn Manson, Gene Simmons (do grupo Kiss) e James Hetfield (fundador do Metallica), entre outros, foram retratados em pinturas a óleo pelo artista irlandês Patrick Mallow, que apresenta no México sua exposição Fanatics From Hell (Fanáticos do inferno). A mostra é formada por dez telas de grande formato, no qual as estrelas do rock são representadas em retábulos. Os anjos são substituídos por enormes cachorros negros, ao lado de caveiras de fogo e motocicletas. A nave maior da antiga igreja de Santa Teresa, conhecida agora como ex-Teresa Arte Actual, em pleno coração da Cidade do México, é o espaço onde Mallow, que vive na Inglaterra, apresenta sua obra mais recente. No recinto há um caminho de pedras soltas e folhas secas que leva o visitante por cada um dos quadros. O percurso termina numa pequena capela, onde estão expostos pôsteres de bandas de rock como Pantera, Iron Maiden, Guns N´Roses, AC/DC e The Smashing Pumpkins. Completam a exposição luvas, chapéus, fotos e desenhos de fãs que prestam tributo a grandes figuras do rock. A exposição foi aberta em 26 de novembro e ficará aberta ao público até 4 de fevereiro.