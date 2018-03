Retrato oficial de Kate Middleton divide opinião do público

A duquesa de 31 anos, que como futura rainha é uma das mulheres mais fotografadas do mundo, é retratada em tela grande com um leve sorriso, cabelos longos tingidos de cobre e sombra sob os olhos.

O premiado artista Paul Emsley, cercado por vários jornalistas internacionais na National Portrait Gallery, onde o trabalho foi revelado, descreveu a duquesa como um "tema maravilhoso" e "generosa como pessoa".

"O pedido era de que deveria ser um retrato que de alguma forma expressasse o natural dela, em vez do oficial", disse.

"Ela realmente é esse tipo de pessoa. Ela é muito boa de se estar perto e é genuína, e eu senti que se a pintura pudesse transmitir algo disso, então, seria um sucesso."

A equipe da National Portrait Gallery afirmou que a duquesa e seu marido, o príncipe William, visitaram o local mais cedo nesta sexta-feira e ficaram "muito satisfeitos" com o resultado de uma pintura com base em fotografias tiradas em duas sessões, em maio e junho do ano passado.

"A família dela também está muito satisfeita", disse Emsley. "Para mim isso é o teste final de alguma forma, porque eles a conhecem melhor do que ninguém."

A reação do público foi menos positiva, no entanto, com opiniões no Twitter e sites de jornais predominantemente negativas.

Muitos comentários se concentraram em como a imagem tinha envelhecido a duquesa, enquanto outros criticaram o artista por retratá-la com um sorriso leve.

Um leitor do Daily Mail, do Canadá, resumiu a opinião geral em um comentário anônimo.

"Oh Meu Deus, que horror! Ao invés de ser excessivamente lisonjeiro como muitos retratos reais são, este é o extremo oposto. Ela está quase irreconhecível! Pobre Kate, forçada a dizer que ela está ‘emocionada' quando em toda a probabilidade, ela está tão horrorizada quanto o resto de nós."

O crítico de arte do Sunday Times Waldemar Januszczak chamou o retrato de "muito comum". "Ele (Emsley) a fez parecer mais velha que ela é e seus olhos não brilham da mesma forma que fazem, e há algo um tanto rígido sobre o rosto."

Emsley, cujos retratos anteriores incluem o do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, sabia que ele iria estar nas vistas do público quando aceitou retratar a duquesa, uma celebridade global e real.

"É provavelmente o retrato mais importante que eu vou fazer na vida, e quando você percebe isso, você começar a pensar com muito cuidado sobre o que você está fazendo, talvez mais do que você costuma fazer, e isso me deixou mais cauteloso do que eu normalmente sou."

A duquesa esteve recentemente nas manchetes depois de passar quatro dias no hospital em tratamento para enjoos agudos depois que anunciou que estava grávida.