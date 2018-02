Retrato imaginado bem melhor do que a vulgar realidade O diretor Joann Sfar diz que ama demais Serge Gainsbourg para rebaixá-lo à realidade banal. Gosta de suas verdades, mas prefere suas mentiras. A frase está no final desse belo documentário dedicado ao autor de La Javannaise e Je t'Aime, Moi Non Plus, esta talvez a canção erótica mais famosa de todos os tempos. Bem, pelo menos nos anos 1960 e 70 não havia quem não a conhecesse e a ouvisse em situações especiais. Plantou-se para sempre no imaginário amoroso de toda uma geração. Talvez de mais de uma.