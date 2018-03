Retrato de Michael Jackson por Andy Warhol é vendido em NY

O retrato de Michael Jackson pintado pelo artista americano Andy Warhol em 1984 foi vendido na terça-feira, 18, em um leilão na galeria de arte Vered, em East Hampton, Nova York.

O quadro, de 76 centímetros de altura por 66 de largura e que foi capa da revista "Time" no ano em que foi pintado por Warhol (1928-1987), foi arrematado por um valor que a galeria se negou a divulgar.

"Tivemos muita ação nestes dias, porque houve uma quantidade muito alta de pessoas que mostraram interesse na obra", explicou Janet Lehr, uma das donas da galeria, antes do fim do leilão.

A obra, que mostra Michael sorridente e com a emblemática roupa vermelha eternizada no álbum "Thriller" (1982), chegou à galeria de arte pouco depois da morte do "rei do pop", em 25 de junho, das mãos de um colecionador que a comprou por cerca de US$ 300 mil.

A galeria aceitou lances pela internet e por telefone, para um leilão que precisou ser adiado em um mês devido ao grande interesse despertado e ao alto número de ofertas recebidas.

Segundo alguns especialistas em arte, a obra pode ter sido vendida por mais de US$ 10 milhões. O recorde para Warhol é da obra "Green car crash" (1963), vendida há dois anos por US$ 71,7 milhões.