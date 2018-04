Retratista de celebridades pode perder direitos sobre sua obra

Uma das mais famosas retratistas do mundo, a fotógrafa Annie Leibovitz corre o risco de perder os direitos autoriais sobre seu trabalho. Annie, que regularmente estampa capas de revistas com provocativas fotografias de celebridades, tem até terça-feira para quitar uma dívida de US$ 24 milhões.

O Art Capital Group, uma empresa de Nova York especializada em tomar obras de arte como garantia de empréstimos de curto prazo, entrou com ação contra a fotógrafa em julho alegando quebra de contrato. De acordo com especialistas, a melhor opção para a fotógrafa pode ser um pedido de falência. Além de seu trabalho fotográfico, Annie também hipotecou três propriedades no Greenwich Village.

Entre os trabalhos mais famosos de Annie, está o retrato de Demi Moore grávida e nua, que apareceu na revista Vanity Fair, e o de John Lennon e Yoko Ono, capa histórica da revista Rolling Stone, em seção de fotos ocorrida poucas horas antes do assassinato do ex-beatle.