Retorno ao papel de herói

Retomar o posto de astro de ação é só mais um obstáculo que Arnold Schwarzenegger já se propôs a superar - apesar dos seus 65 anos e dos "joelhos mais suscetíveis a machucados". "Estou mais velho, mas e daí? Fisicamente, ainda dou conta'', diz, seguro de si, o ator de 106 quilos, 1m88 de altura e músculos pronunciados.

O austríaco naturalizado americano é o primeiro a lembrar as façanhas de sua trajetória, desde que improvisou uma sala de halterofilismo no porão de sua casa, na cidadezinha de Thal, aos 15 anos. "Ninguém acreditou quando eu disse que seria Mr. Universo ou herói de ação ou mesmo governador da Califórnia", conta o ator, protagonista de O Último Desafio, produção de US$ 30 milhões que marca o seu retorno aos sets.

Depois que seus mais de 20 filmes somaram bilheteria de US$ 1,6 bilhão, na América do Norte, e US$ 3,6 bilhões, ao redor do mundo, o ator abandonou temporariamente o cinema para enveredar pelo mundo da política. Foi o 38.° governador da Califórnia, de novembro de 2003 a janeiro de 2011. "Talvez tenha sido o trabalho mais difícil da minha vida. Eu tinha constantemente de convencer centenas de pessoas com uma visão diferente da minha. Após essa tarefa árdua, voltar ao negócio do cinema é moleza'', diz, rindo.

O Último Desafio, que estreia amanhã nas salas brasileiras, traz um Schwarzenegger com sinais de cansaço - longe do herói indestrutível que ele construiu nas telas, com personagens como os de O Exterminador do Futuro ou Conan. Sob a direção do sul-coreano Kim Jee-woon (de The Good, The Bad, The Weird), o ator encarna ex-policial de Los Angeles que vive recluso em cidade na fronteira entre EUA e México, onde atua como xerife. Quase não acontece nada por lá - pelo menos até um chefe do narcotráfico escapar da cadeia em Las Vegas e resolver atravessar o vilarejo. Aí o xerife, mesmo enferrujado, é obrigado a reunir um time de improváveis heróis (incluindo o brasileiro Rodrigo Santoro, Luis Guzmán e Johnny Knoxville) para capturar o fugitivo.

Embora afirme dar conta da ação, o roteiro brinca com o fato de você estar envelhecendo e não ser mais o herói de antes...

Já que estou ficando velho, por que não usar isso para divertir a plateia? Sempre tive senso de humor sobre mim mesmo. Já brinquei por ter um físico de Mr. Universo, por ter ingressado na política. Isso deu um pouco de comédia ao meu personagem, ainda que fazer rir não seja a minha função no filme.

O Último Desafio foi planejado como uma transição para os seus próximos filmes de ação, como Conan ou o novo Exterminador, por exemplo?

Confesso que essa era a ideia quando pensamos no projeto. Como fiquei muito tempo sem rodar ação, queria dar um passo de cada vez. Na filmagem, porém, acabei lutando, escalando prédios, correndo e dirigindo carros velozes (risos). Foi bom porque isso já me preparou fisicamente para o que vem a seguir. Farei mais uma continuação de Exterminador e uma de Conan, além de sequência da comédia Irmãos Gêmeos.

Você dispensou o uso dos dublês nas cenas de ação?

No final das contas, sim. Como ainda treino todos os dias para não perder a forma física, estou certo de que posso perfeitamente fazer esses filmes. O inconveniente, se há um, é que eu me machuco mais facilmente e demoro mais para me recuperar.

Não ficou nervoso ao voltar a um set, tanto tempo depois?

Um pouco. Tive muita sorte por participar, a convite de Sylvester Stallone, do filme Os Mercenários (2010) e de sua continuação (em 2012). Foi uma espécie de ensaio (risos).

Bruce Willis, outro astro de ação, também está de volta ao gênero, com Duro de Matar: Um Bom Dia para Morrer. Como

vocês conseguiram impedir que alguém da nova geração de

heróis do gênero os superasse?

Só vocês, os analistas e críticos de cinema, podem explicar por que isso acontece. Certamente eu ficaria preocupado se, ao longo dos meus quase dez anos de ausência, tivesse surgido uma leva de astros capaz de me ultrapassar, conquistando os meus antigos fãs. Afinal, meu último filme foi em 2003 (O Exterminador do Futuro 3 - A Rebelião das Máquinas). Graças à TV, no entanto, eu continuei em evidência. E isso explica o fato de crianças de 6 e 7 anos estarem me reconhecendo nas ruas hoje.

Sempre foi tão autoconfiante?

Desde cedo, tive os meus objetivos muito claros. Aprendi a reconhecer o que queria, a acreditar e a conquistar. Nada acontece por acidente, acaso. Alguns escolhem objetivos mais fáceis de alcançar. Para mim, quanto mais difícil, melhor.

Seu personagem está conformado com a vida longe dos holofotes. Consegue se imaginar saindo de cena um dia?

Não (risos). Não acredito em aposentadoria. Eu só me identifico com o meu personagem em sua determinação em fazer a coisa certa. Mas acaba aí. Estou sempre em movimento e não quero desacelerar nunca.