Retificando a transgressão

Ao passo que nossa humanidade distorceu a natural devoção ao sagrado, focando-a no deus dinheiro e adorando-o nos templos bancários, criou um mal sobre o qual perdeu o domínio. A criatura volta-se hoje contra seu criador e o ameaça acovardando-o e, mesmo que a oportunidade de reverter esse processo tivesse batido à porta da civilização em 2008, essa não foi aproveitada. Nada foi solucionado, o ponto de mutação foi desaproveitado, mas a retificação das transgressões foi meramente protelada, tendo de acontecer de forma ainda mais contundente, já que fora do tempo propício, que já passou. Adorar o dinheiro sobre todas as outras coisas é o mal que nossa humanidade inventou e sobre o qual é responsável pela sua retificação. Quando? Ontem!

ÁRIES 21-3 a 20-4

Além dos receios pareceria estar a certeza, mas não é assim. Os receios não se contrabalançam com certezas, mas colocando em prática o que a necessidade tornar urgente. Melhor guiar seus passos pela necessidade.

TOURO 21-4 a 20-5

Denunciar ou não denunciar, eis a questão. De fato, isso é irrelevante, apenas interessa que você ponha em prática seu conhecimento a respeito do que é verdadeiramente melhor para a maior quantidade possível de pessoas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O que sua alma deseja requer empreender a aventura de estabelecer alianças e contar com a colaboração das pessoas. Assim, o objetivo inicial será superado em valor pelo de relacionar-se bem com essas pessoas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Eventualmente, você terá de fazer uso de pessoas que não são do seu agrado para obter os resultados objetivos que pretende. Isso não se constituirá em uma agressão aos seus princípios, e, sim, é uma necessidade.

LEÃO 22-7 a 22-8

As emoções não podem ser fingidas, são o que são, representam o que de mais verdadeiro a alma humana é capaz de manifestar. Como nossa cultura não lida bem com

a verdade, não poderia lidar bem com emoções tampouco.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A confiança não se pode comprar com dinheiro, é algo que se conquista, como o respeito. Com muito dinheiro você pode fazer o mesmo que o mundo, impor medo e assustar, porém, no fim do

dia sua alma sofrerá de solidão.

LIBRA 23-9 a 22-10

As pessoas verdadeiramente boas são justamente aquelas que não o parecem, porque não perdem tempo fazendo propaganda de si mesmas, apenas funcionam de acordo com o que pensam e sentem. Você precisa dessas pessoas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

O poder de realização através do esforço é a única e verdadeira facilidade com que sua alma pode contar. Assim, você não dependerá das circunstâncias para atingir o objetivo desejado. Você será o objetivo.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Antes de entusiasmar-se e empreender novas aventuras, tenha certeza de ter assegurado sua posição de domínio sobre o que já foi conquistado. Neste momento é mais importante preservar o conquistado do que empreender.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Ainda que seja estressante ter de lidar com mais dilemas do que certezas, é assim que sua inteligência se tornará capaz de abranger um panorama mais amplo de possibilidades. Todas as certezas são temporárias.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Você transita atualmente por terrenos pouco conhecidos, o que deixa sua alma apreensiva. Objetivamente, nada demais parece acontecer, mas a sensação de apreensão confirma o que verdadeiramente acontece.

PEIXES 20-2 a 20-3

Os apertos são necessários, porque de outro modo a alma se entregaria à lassidão e não se esforçaria para garantir a realização dos ideais que, de tão avançados que são, não poderiam acontecer automaticamente.