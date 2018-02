Retidão e intransigência

Promova a retidão em todos os seus atos e relacionamentos, seja intransigente na defesa dos princípios éticos sem os quais o crime continuará avançando e ocupando postos formais de poder até chegar o momento em que só uma grande guerra de proporção mundial poderá corrigir esse erro. Você certamente não desejaria isso para si quanto menos para seus filhos e netos. A hora de fazer as devidas correções é agora, pois enquanto as gargalhadas das mentes embotadas por álcool e soberba se elevam o trabalho das nobres almas continua estabelecendo a imprescindível rede de influência capaz de mudar esse estado de coisas que envergonha nossa espécie. Promova a retidão e seja intransigente na defesa dos princípios éticos. Nada tema, a vitória já aconteceu, mas precisa ser finalizada objetivamente em nosso planeta.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Sempre parecerá sensato atender às próprias necessidades antes de prestar ajuda a alguém. Porém, na prática essa atitude alimenta o estado caótico do mundo, aquele mesmo que não deixa você satisfazer suas necessidades particulares.

TOURO 21-4 a 20-5

É revelador abrir o coração e perdoar sinceramente as ofensas que contra você foram cometidas intencional ou inadvertidamente. É revelador porque, quando se toma essa atrevida atitude, vida mais abundante se manifesta.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Em vez de forçar os acontecimentos para que se ajustem às suas necessidades e anseios particulares, demonstre confiança na vida e deixe o rio seguir seu curso naturalmente, aguardando pelo momento da revelação.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Tudo que você recebeu da vida não foi por sorte, é merecido. Para garantir maior merecimento ainda você deve começar a plantar algumas sementes de amor desinteressado. Essas germinarão e darão frutos melhores ainda.

LEÃO 22-7 a 22-8

Neste momento você não deve esperar que as pessoas próximas aprovem suas atitudes, porque se tornou necessário tomar algumas de natureza polêmica. Apenas sua alma compreende a verdadeira natureza do que está em andamento.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A vida sopra sugestões no ouvido em alto e bom som, impossíveis serem mais claras. Porém, mesmo assim, você pode fingir que não a escuta já que a mente se encontrará embotada tentando satisfazer desejos antigos.

LIBRA 23-9 a 22-10

Renda-se à evidência de ser impossível entender racionalmente o curso dos acontecimentos. De verdade, ninguém domina mais nada neste planeta, imagine você o sufoco que as pessoas de poder estão passando hoje em dia.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A gratidão e a honestidade serão seus portos seguros no tempo atual. Gratidão para considerar a importância de tudo que você recebeu até aqui. Honestidade para seguir seu caminho sem impor nada a ninguém.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A pressão deve ser experimentada sem que perturbe o seu bom humor. Quando o bom humor sumir a pressão será tratada como um incômodo a mais e, então, as piores atitudes serão tomadas para lidar com ela.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Cumprir deveres não precisa ser algo árduo que provoque mau humor. O cumprimento dos deveres, por ser necessário, teria de se converter na fonte principal de alegria e leveza. Por que será, então, que não é assim?

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Nada é demais, se acontece a você é porque sua alma é absolutamente capaz de lidar com essas condições presentes e, ainda por cima, aproveitá-las para continuar progredindo da melhor forma possível.

PEIXES 20-2 a 20-3

Somente o egoísmo, com sua aparente grandeza, amesquinha as pessoas tornando-as inferiores do que verdadeiramente poderiam ser. Porém, quem experimenta o egoísmo se convence de se afastar da mesquinharia reinante.