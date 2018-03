Reteté Big Band se apresenta no Teatro da Vila

Mas hoje, no Teatro da Vila, às 21h, a banda tocará as músicas do novo disco, incluindo "Remember Pastel", composição de Alves inspirada pela lembrança gastronômica da casa "All of Jazz". A Reteté faz parte do Movimento Elefantes, coletivo de dez big bands que se uniram para conquistar novos espaços para tocar e formar público para a música instrumental. O Elefantes, aliás, está para lançar um disco com músicas de cada uma das bandas que formam o movimento.

Reteté Big Band

Teatro da Vila, hoje, 21h

R. Jericó, 256 - Vila Madalena, São Paulo.

Entrada: Pague quanto vale o show