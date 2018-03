Retaliação na bancada do CQC A celeuma envolvendo Rafinha Bastos e a cantora Wanessa Camargo ganhou novo round na semana que passou. Por conta de uma tentativa de piada que fez no programa ("Eu comeria ela e o bebê"), o humorista ouviu muitas críticas, viu o companheiro Marco Luque reagir contra suas palavras e perdeu, pelo menos temporariamente, o posto na bancada do CQC. Mônica Iozzi assumiu a cadeira e fez graça com a situação do moço. "O Rafinha Bastos andou tendo uma cãibra braba na língua. Chupa, Rafinha!", disse ela, e só. Enquanto isso, via Twitter, Bastos ironizou a situação, postando fotos suas com duas moças em trajes mínimos, assistindo ao CQC. E ainda teve direito a um vídeo fazendo piada com o assunto, em que ele vai a uma churrascaria e recusa carnes como Baby Beef e fraldinha. Polêmicas à parte, o Ibope ficou nos 4,6 pontos de média e a Band faz suspense sobre sua volta.