Resumo Cultura Reuters Um dia depois de mostrá-la nua, os tablóides britânicos se referem na quinta-feira à primeira-dama da França, Carla Bruni, como um ícone da moda à altura da falecida princesa Diana. Srur faz arte no rio Tietê e alerta para degradação da cidade SÃO PAULO (Reuters) - Talvez você nunca tenha ouvido falar em Eduardo Srur, mas se mora em São Paulo já deve ter se deparado -- não sem surpresa -- com alguma de suas obras inusitadas, instaladas em espaços públicos da cidade. Mulher do comediante Robin Williams pede o divórcio SAN FRANCISCO (Reuters) - A segunda esposa do comediante Robin Williams, que o conheceu quando trabalhava como babá para ele, pediu o divórcio, citando diferenças inconciliáveis. Projeto quer por na Web 75 obras digitalizadas de Shakespeare LONDRES (Reuters) - Uma biblioteca americana e outra britânica querem reproduzir online todas as 75 edições das peças de William Shakespeare impressas no pequeno formato conhecido como 'in quarto' até o ano de 1641. Áustria devolverá mais obras de arte roubadas pelos nazistas VIENA (Reuters) - A Áustria vai endurecer as exigências de restituição de obras de arte confiscadas durante o período nazista, disse o governo na quarta-feira, após críticas vindas da comunidade judaica. Larry King é apresentador menos sexy da TV dos EUA, diz pesquisa LOS ANGELES (Reuters) - A apresentadora norte-americana de talk show Ellen DeGeneres superou Oprah Winfrey numa pesquisa sobre a popularidade dos apresentadores de TV, e o veterano Larry King foi apontado como o menos sexy. Ator Ryan Phillippe deixa de lado imagem de bonitinho LOS ANGELES (Reuters) - Ryan Phillippe ganhou fama em Hollywood e conquistou os fãs com seus olhos azuis e sua beleza nos anos 1990, mas o ator diz que nunca se interessou em ser apenas mais um rosto bonito no cinema. Ator Richard Widmark morre aos 93 anos LOS ANGELES (Reuters) - O ator Richard Widmark, que estrelou filmes como 'O Beijo da Morte' e 'Pânico nas Ruas', morreu na segunda-feira, aos 93 anos, informou o jornal New York Times nesta quarta-feira. Mídia francesa pede a Sarkozy para se comportar com a rainha PARIS (Reuters) - A normalmente respeitosa imprensa francesa pediu ao presidente Nicolas Sarkozy que se comporte durante a visita oficial de dois dias à Grã-Bretanha e ofereceu uma série de conselhos de como ele deveria se comportar diante da rainha Elizabeth. Chico e Caetano lembram momentos com Jorge Amado em festa em SP SÃO PAULO (Reuters) - Dona Flor, Vadinho e Quincas Berro D'Água foram as estrelas da noite de lançamento da reedição da obra completa de Jorge Amado, na terça-feira em São Paulo, ao lado de Caetano Veloso e Chico Buarque, que relembraram momentos curiosos partilhados com o escritor baiano.