Resultados dos exames de Hebe sai nesta segunda, diz hospital

Os resultados da análise dos nódulos retirados da apresentadora Hebe Camargo no último sábado, 9, devem sair no fim desta segunda-feira, 11, informa o último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein.

Segundo a entidade, a apresentadora tem o quadro estável e continua internada na Unidade de Terapia Semi-Intensiva, onde as visitas são restritas. O resultado da análise ajudará a equipe médica a definir o tratamento pelo qual a paciente será submetida. Segundo o hospital, ainda não há previsão de alta

Hebe passou no sábado foi submetida a uma cirurgia de laparoscopia diagnóstica. Foram retirados da região abdominal e pélvica da paciente nódulos que agora serão analisados. O procedimento levou três horas e transcorreu sem complicações. A equipe responsável pelo tratamento da apresentadora é composta pelos médicos Antonio Luiz Vasconcellos Macedo, Sergio Simon, Benedito Rossi, Gustavo Cardoso Guimarães e Wanderley Cerqueira.

Antonio Macedo, chefe da equipe, já operou o publicitário e empresário Nizan Guanaes - que se submeteu a uma cirurgia de redução de estômago. E o oncologista Sergio Simon cuidou de Maria Rita, mulher do cantor Roberto Carlos, que morreu em 1999.

Hebe renovou recentemente seu contrato com o SBT por mais um ano. Apesar de gostar de apresentar nas noites das segundas-feiras, a emissora pode remanejá-la para as manhãs para dividir uma atração com a novata Ellen Jabour.