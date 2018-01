Resultado de exames de Hebe Camargo confirma tumor O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, divulgou comunicado informando que os resultados da análise dos nódulos retirados da apresentadora Hebe Camargo confirmaram a presença de um tumor maligno primário no peritônio - membrana que recobre e protege os órgãos dentro do abdome. A indicação do diagnóstico primário indica que o câncer está concentrado no local, e não tem ramificações.