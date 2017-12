Resultado da autópsia do ator Paul Walker pode ser divulgado na terça

Os resultados da autópsia do corpo do ator Paul Walker, de Velozes e Furiosos, poderão ser divulgados na manhã de terça-feira, mas os médicos ainda aguardavam o registro da arcada dentária dele para a identificação, disse um porta-voz do serviço médico legal do condado de Los Angeles, nesta segunda-feira.

Walker, 40 anos, um símbolo das corridas de carros por seus papéis nos filmes da franquia Velozes e Furiosos, estava no banco do passageiro num choque violento de um carro no sábado em Santa Clarita, no Estado da Califórnia, cerca de 50 quilômetros a noroeste de Los Angeles.

"Estamos esperando as fichas dentárias", disse o porta-voz do serviço médico legal do condado de Los Angeles, Edward Winter. "Os corpos estão irreconhecíveis."

Reportagens na mídia local identificaram o condutor do Porsche vermelho Carrera GT 2005, que se espatifou contra um poste e pegou fogo, como sendo Roger Rodas, de 38 anos, um amigo de Walker, proprietário da Always Evolving, uma empresa negociadora de carros e participante de corridas, em Santa Clarita.

"Evidentemente, ambos foram vistos entrando no veículo minutos antes do choque", disse Winter.

Tanto Walker como Rodas eram pilotos da equipe de corrida da Always Evolving.