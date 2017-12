Restaurante lança sundae de 25 mil dólares e bate recorde Um dia depois da cidade de Nova York lançar um bagel de 1.000 dólares, um restaurante local apresentou um sundae de chocolate de 25 mil dólares, nesta quarta-feira, marcando um recorde no livro Guinness para sobremesa mais cara do mundo. Stephen Bruce, dono do restaurante Serendipity 3, fez uma parceria com a joalheria Euphoria para criar o "Frrozen Haute Chocolate", uma mistura de 28 chocolates, incluindo os 14 mais caros e exóticos do mundo. A sobremesa, que leva os dois Rs no nome, traz cinco gramas de ouro comestível de 23 quilates e é servido em uma taça revestida de ouro comestível. Na base da taça está um bracelete de ouro 18 quilates com diamantes brancos. Há quatro anos, Bruce lançou um sundae de 1.000 dólares chamado "Golden Opulence", que faz sucesso entre estrelas da música, socialites e outras celebridades. Ambas sobremesas precisam ser pedidas com antecedência. Bruce disse que já tem pedidos para sua nova criação, a maioria vinda de europeus com planos de visitar Nova York. Na terça-feira, o chef Frank Tujague, do hotel The Westin New York, na Times Square, lançou um bagel de 1.000 dólares. As vendas vão levantar fundos para bolsas de estudo de culinária. (Por Vivianne Rodrigues)