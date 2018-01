Responsabilidade social

É quarta-feira o jantar beneficente em prol da ONG Projeto Sol - no restaurante Bos BBQ, no Itaim.

A Supergasbrás comemora a aprovação de 21 alunos de seu projeto Preparando o Futuro nas Universidades UERJ e PUC-Rio. A iniciativa é uma parceria com a ONG Redes da Maré.

A Ultragáz dará início, amanhã, a campanha educativa de combate à dengue - em parceria com o Ministério da Saúde. Este ano, atingirá cerca de 55 municípios, em diferentes Estados do País.

O programa Mercado Solidário, desenvolvido pelo Mercado Livre, movimentou cerca de US$ 780 mil em 2012. As mais de 500 ONGs cadastradas na América Latina foram responsáveis por cerca de 11,5 mil itens negociados.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto de inclusão digital Criança do Café na Escola, coordenado pelo Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), completa dez anos - contabilizando mais de 40 mil crianças e adolescentes atendidos em 121 salas de informática.

O projeto Mel na Mata - Aliando Desenvolvimento Comunitário e Conservação na Mata Atlântica acaba de receber o Prêmio Expressão de Ecologia. Apoiado pelo Instituto Oi Futuro, o programa propõe desenvolvimento com responsabilidade ecológica - gerando renda para famílias do litoral do Paraná.