Responsabilidade social

A tecnologia de sistemas de informação utilizada pela AACD ganhou reconhecimento mundial. João Octaviano Machado Neto, CEO da entidade, embarca hoje para Las Vegas. Vai apresentar o case no evento Pulse 2013.

Dia Internacional da Mulher chegando, a Santa Casa de São Paulo pilota, terça-feira, concerto beneficente na Sala São Paulo. Missão? Arrecadar recursos para o Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da instituição.

Reynaldo Gianecchini é o novo garoto-propaganda da Campanha do Agasalho deste ano.

A Faber-Castell anuncia: vai apoiar, em 2013, três ONGs - Ritmo, Som e Movimento, Caminhos da Leitura e Fundação Dorina Nowill - por meio da Lei Rouanet.

A Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia - do Oi Futuro - foi reconhecida pelo Instituto da Cidadania Brasil como a melhor escola do RJ a desenvolver projetos de cidadania em conjunto com alunos, na categoria Políticas Públicas.

E hoje tem sessão do musical O Mágico de Oz, em prol da Unibes. No Teatro Alfa.

A fábrica da L'Oréal Brasil substituiu o gás natural pelo etanol de cana-de-açúcar para produção de vapor. Com a iniciativa, espera reduzir 65% do total de emissões de CO2.