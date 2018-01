Responsabilidade social

Brasil (o Fome Zero do Pará) agradecem ao Ibama. O instituto doou ao programa quase seis toneladas de camarões rosa e sete-barbas - pescados irregularmente por empresa da região.

Com o tema That Night in Rio, a BrazilFoundation faz, na terça-feira, seu primeiro Coquetel de Gala na Austrália - em Brisbane.

O chef Jorge Jesus

Gonzalez, do Buena Fé,

pilota as caçarolas no Amoreira. Dia 28, ao som da DJ Evelyn Cristina. Em prol

da ONG Trapézio.

A Equipe IGT - Igualdade Para Todos, de pilotos com deficiência física, vai participar da 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos - que acontece hoje, no Autódromo de Interlagos.

A DNDi América Latina comemora. Recebeu o Prêmio Carlos Slim em Saúde. Na categoria Instituição Excepcional. A cerimônia de entrega acontece na Cidade do México, em abril.

A Copa Petrobrás Sorriso Campeão completa 11 anos em 2013. E está em festa. Em sua primeira década de atuação, atendeu 1.200 pessoas.

Alunos do curso de Avaliação Olfativa para pessoas com deficiência visual, iniciativa da empresária Tania Bulhões em parceria com a Fundação Dorina Nowill para Cegos, farão uma visita guiada ao Jardim Botânico de

São Paulo. Dia 28.

A Danúbio avisa. Agora é parceira do Instituto Chefs Especiais, que ensina gastronomia para portadores de Síndrome de Down.