Respeito aos ancestrais

Quando os ancestrais não são honrados, criam-se adversidades desnecessárias. Sem importar quão profundos tenham sido os erros e calamidades produzidas pelos nossos ancestrais, devemos aos mesmos a participação neste mundo, respirar entre o céu e a Terra, além do quê, considerando a possibilidade da reencarnação, corremos o risco de nós sermos nossos próprios ancestrais. Aqueles humanos que promovem o desprezo aos que vieram antes, classificando seus próprios atos como os melhores da história, promovem rivalidade e disseminam ódio, tudo em nome do egoísmo, um erro que produz calamidade também. Afinal, nós somos apenas elos de uma corrente infinita de seres humanos. Valiosa é a corrente e não cada um dos elos em particular.

ARIES 21-3 a 20-4

Os sobressaltos ficarão para trás e você se transformará num desses para as pessoas que até agora só provocaram adversidades e puseram todo tipo de obstáculos em seu caminho. Porém, o revide não interessa, mas o avanço.

TOURO 21-4 a 20-5

Na melhor das hipóteses, as discórdias devem conduzir as pessoas a um estado de maior criatividade, onde todas cedam suas razões para encontrar um novo e diferente argumento que antes ninguém tinha pensado.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O progresso acontece aos sobressaltos apenas por falta de organização. Em vez de depositar suas expectativas em golpes de sorte ou acasos, procure aproveitar a ajuda da atualidade, que consiste na organização.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Seus sonhos tornam você alguém especial, porém, o mundo nunca saberá disso se você não tomar atitudes que visem à realização desses sonhos. Sonhos só sonhados e nunca realizados é que tornam as pessoas nada especiais.

LEÃO 22-7 a 22-8

As surpresas podem ser agradáveis ou desagradáveis, tudo depende de como você anda e quão flexíveis são seus planos e expectativas. Como as surpresas são inesperadas pela sua própria natureza, melhor ser flexível sempre.

VIRGEM 23-8 a 22-9

As discórdias ultrapassaram o período de validade e se você ficar resmungando sobre os mesmos assuntos ficará para trás também. Faça como as outras pessoas, siga em frente sem reeditar problemas antigos.

LIBRA 23-9 a 22-10

Experimente novas maneiras de fazer o mesmo de sempre. Quanto mais criatividade você usar para dar conta das tarefas, mais vida e inteligência circularão por meio de sua presença. O infinito está ao alcance da mão.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Umas coisas sucedem às outras ininterruptamente, mas a falta de tempo não é desculpa para você deixar de fazer o mais importante, renovar sua maneira de encarar as coisas e envolver-se nos empreendimentos.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Coloque ordem! Comece ordenando seus assuntos particulares para que, com método e paciência, nada fique sem resolver. Em seguida, ajude as pessoas próximas a organizarem-se, sem conselhos, mas com atitudes.

CAPRICÓRNIO 21-3 a 20-4

É hora de brilhar intelectualmente, fazer uso do poder de falar e conversar para expor opiniões fundamentadas sobre os assuntos de maior importância. É importante que tais opiniões não sejam superficiais.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Compartilhe o que é seu e descobrirá que seus recursos se multiplicam milagrosamente. É que se você acumulasse e escondesse seus recursos, só você os desfrutaria, o que restringiria enormemente o campo de atuação.

PEIXES 20-2 a 20-3

Que o passado sirva de lição, mas sem que necessariamente você deva repetir quaisquer erros ou acertos, porque seus pés se encontram no início de um caminho radicalmente novo, que requer criatividade suprema.