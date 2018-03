Residências em SP viram palco de minipeça de teatro O público de teatro pode se aventurar, a partir de hoje, em uma experiência inusitada: a de assistir a breves intervenções artísticas (uma minipeça de teatro, uma performance, uma instalação ou a documentação do cotidiano) no interior de residências de pessoas desconhecidas. Trata-se do projeto "X Moradias", que acontecerá até o dia 27 deste mês, em São Paulo.