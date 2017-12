Reserva Cultural faz mostra sobre Jean-Claude Bernardet

Radicado no Brasil desde 1949, o professor e crítico Jean-Claude Bernardet tem sua obra revista a partir desta segunda-feira. Além de contar com uma reedição de seu livro Brasil em Tempo de Cinema, que está sendo relançado pela Companhia das Letras (230 págs., R$ 41), e de um catálogo, o público poderá conferir sua participação na tela em mostra que é promovida pela Reserva Cultural com o apoio da Cinemateca Brasileira e da ECA-USP. Os diversos filmes contemplam a participação de Bernardet por trás e também diante das câmeras, já que mostram sua participação como diretor, roteirista e também ator. O Reserva Cultural fica na Avenida Paulista, 900, no prédio da Fundação Cásper Líbero, localizado entre as estações Brigadeiro e Trianon - Masp do metrô. As seções serão realizadas de segunda a domingo, das 13h00 às 24h00 e o valor dos ingressos é de R$ 18,00 (estudantes: R$ 9,00). Há ainda a entrada promocional nas sessões até as 17h00, a R$ 13,00. Mostra Jean-Claude Bernardet Aberto ao público, com entrada franca: Terça 12 12h00: Eterna esperança - Roteirista (1971) 12h40: Ladrões de cinema - Ator (1977) Quarta 13 12h00: Disaster movie - Ator (1982) 12h40: Disseram que voltei americanizada - Ator (1995) 13h00: Crítica em movimento - (2004) 14h00: Disaster movie - Ator (1982) 14h40: Disseram que voltei americanizada - Ator (1995) Quinta 14 12h30: Anuska, manequim e mulher - Ator (1968) 14h10: São Paulo, Sinfonia e Cacofonia - Diretor (1995) Sexta 15 12h00: Gamal, o delírio do sexo - Roteirista (1969) 13h30: O Caso dos irmãos naves - Roteirista (1967) Sábado 16 12h00: São Paulo Sinfonia e Cacofonia - Diretor (1995) Domingo 17 12h20: Eterna Esperança - Roteirista (1971) Serviço Reserva Cultural Endereço: Avenida Paulista, 900 Telefone (para público): (11) 32873529