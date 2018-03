Reprise de Sinhá Moça estreia hoje

A trama se passa em 1886, na pequena Araruna, e começa quando Sinhá Moça volta para a cidade natal depois de concluir os estudos no Rio. Na viagem, de trem, ela conhece Rodolfo (Danton Mello), por quem se apaixona - mesmo arrojada, a mocinha não perdeu a capacidade de se encantar à primeira vista.

Mas é claro que muita coisa acontecerá até que os dois fiquem juntos. É que Sinhá Moça passa a confrontar seu pai, o coronel Ferreira (Osmar Prado), na defesa dos direitos dos escravos. Rodolfo pensa como a amada, mas para poder se aproximar dela, diz ao sogro em potencial que é monarquista - o que decepciona a heroína.

É destaque ainda em Sinhá Moça a história de Ana do Véu, jovem que mantém o rosto encoberto por causa de uma promessa da mãe. A passagem em que é revelado o belo sorriso da atriz Ísis Valverde, desconhecida até então, é uma das mais emocionantes da trama./

BAND, 15 h

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Silvia Poppovic nretoma seu divã

Comportamento. A apresentadora Silvia Poppovic reforça as tardes da Band e estreia hoje no programa Boa Tarde com Silvia Poppovic, às 15 horas. A nova atração retomará os debates clássicos comportamentais que Silvia costumava promover na emissora no passado. Há um quadro destinado apenas aos temas mais picantes. Os convidados do dia são Daniella Cicarelli e Rafinha Bastos, do CQC, que produziu um divertido filme para a web, onde simula um romance seu com Silvia Poppovic.

BAND, 22h15

CQC promete novos quadros para o dia

Ano 3. Misto de humor com informação, o CQC está de volta à Band, após três meses de férias. Não espere encontrar ali nenhum novo integrante. A aposta está focada na reestruturação interna e em novos quadros. Danilo Gentili assume o Proteste Já, enquanto Rafinha Bastos agora fica apenas na bancada. Com a mudança, Môniza Iozzi passará mais tempo em Brasília. As principais novidades para 2010 são os os quadros Cidadão em Ação, Trabalho Forçado, Marco Luque Responde e Piores Notícias da Semana.

SBT. 23h15

Adriane Galisteu está no sofá de Hebe

Discutindo a relação. Hebe encarna o Jerry Seinfeld - que estreou nos EUA um programa sobre conselhos de casamento - e recebe casais famosos para debater seus relacionamentos. No sofá estarão Adriane Galisteu, Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli, Elza Soares e o namorado, além de Hélio Castroneves, Bruno Chateaubriand e André Ramos. A loira conversa ainda com Arlindo Grund e Isabella Fiorentino, a dupla de Esquadrão da Moda, que comenta os melhores e piores vestidos do Oscar.

GLOBO, 0h55

Programa do Jô dá adeus às férias

Gripe suína. O apresentador Jô Soares inaugura as entrevistas de 2010 hoje com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Em pauta, a campanha de vacinação contra o vírus H1N1, em conversa que tomará dois blocos do programa. A seguir, Jô recebe o pianista Marcelo Bratke, que por 44 anos foi quase cego por causa de uma catarata congênita. Bratke toca, claro, e fala sobre a sensação de enxergar o mundo colorido pela primeira vez, após uma cirurgia realizada há cinco anos.