Reprise de 'Senhora do Destino' está na mira da Justiça

Antes de reapresentar a trama, a emissora já havia feito, por conta própria, cortes nas cenas que poderiam causar problemas com o Departamento de Classificação Indicativa da Justiça. Agora, terá de passar a faca em mais capítulos. Segundo a Central Globo de Comunicação, a emissora "realiza criteriosa edição da obra para que esta seja exibida no Vale a Pena Ver de Novo com todas as mudanças e adaptações necessárias".

Para resolver a questão, uma reunião entre a emissora e integrantes do ministério deve ocorrer ainda nesta semana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.