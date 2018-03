Representante nega nova gravidez de Angelina Jolie, diz jornal

Contrariando os boatos divulgados nas últimas semanas em revistas de celebridades pelo mundo, o representante de Angelina Jolie negou na terça-feira, 25, em entrevista à publicação US Magazine, que a atriz esteja grávida novamente. Geyer Kosinski disse que a estrela vai começar a rodar o filme Edwin A. Salt, em que interpreta uma agente da CIA, em fevereiro. Veja também: 'O que ela fez não foi legal', diz Jennifer sobre Angelina Angelina Jolie diz que pretende deixar Hollywood aos poucos Recentemente, a revista In Touch afirmou que Angelina negou uma bebida com álcool em um restaurante em Londres por conta da gravidez. A mesma publicação declarou que a atriz teria adiantado as filmagens de Edwin A. Salt para que sua barriga não apareça. Contudo, fontes dos bastidores da produção disseram que a agenda não foi modificada. No meio de outubro, Angelina, que em julho deu à luz a gêmeos na França - uma menina, Vivienne Marcheline, e um menino, Knox Leon -, disse em aparição no programa matinal Today, da NBC, que não vê razões para desacelerar o ritmo de vida, apesar de sua prole crescente. Sobre aumentar a família, a atriz de A Troca disse "depende. Quero dizer, é importante... você não pode adotar, não pode nem sequer dar início ao processo, até os filhos mais novos tenham seis meses de idade, para entender como ficou a nova família." Angelina e seu marido, o ator Brad Pitt, formam um dos casais mais poderosos de Hollywood. Juntos, têm três filhos biológicos e três adotivos - os gêmeos, de 4 meses, Shiloh, de 2 anos; Zahara, de 3 anos, o vietnamita Pax, de 5, e o cambojano Maddox, de 7.