Representante legítimo da família real do blues A história de Riley Ben King começou em uma plantação de algodão em Itta Bena, Mississippi. Era 16 de setembro de 1925 e dali em diante, até se tornar o mago da guitarra como BB King, o também cantor e compositor enfrentou imensas dificuldades. Da infância passada nas plantações de algodão até os primeiros trocados ganhos tocando nas ruas, ele se tornou o último representante legítimo da família real do blues e sua técnica foi seguida por nomes como Jimi Hendrix, Buddy Guy, George Harrison, Eric Clapton e Jeff Beck. BB já se apresentou várias vezes no Brasil, a primeira em 1986.