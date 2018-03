Representante do punk, NOFX toca amanhã em SP

Formada em 1983, em Berkeley, na Califórnia, a banda é uma das últimas remanescentes e legítima representante do punk. O movimento, surgido na década de 70 com a banda norte-americana Ramones e as inglesas Sex Pistols e The Clash, englobava toda uma forma de se vestir, atitudes, rebeldia contra o sistema e música.

Com o passar dos anos, o movimento foi se dissipando dando origens a outros ritmos. Apesar de ser considerado um representante do punk, o próprio NOFX não faz um som parecido com o de Ramones ou Sex Pistols. Sua sonoridade fica mais próxima do punk-rock e do hardcore melódico, que são justamente algumas das vertentes surgidas do punk.

Os shows no Brasil fazem parte da turnê internacional da banda para promover o álbum "Coaster", lançado no ano passado. Eles também estão divulgando o novo DVD duplo "NOFX Backstage Passport", com cenas inéditas do grupo em seus shows pelo mundo, inclusive pelo Brasil, Argentina, Peru, Chile, Japão, China e África do Sul. A turnê é também um esforço do grupo para levar o punk a grotões onde ele é pouco conhecido, como a própria China e a África.

Serviço - NOFX. Amanhã, às 21h30. Santana Hall. (Av. Cruzeiro do Sul, 2.737. 2221-0855). De R$ 60 a R$ 240. Quem levar 1 quilo de alimento paga meia. Os portões abrem às 19h.