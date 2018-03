Repórteres mulheres, só de longe

Isso gerou um efeito curioso. "Roberto, aqui! As mulheres, as mulheres!", gritava uma repórter. Os judeus olhavam com espanto as garotas em pé na mureta, tentando passar suas máquinas fotográficas para os rapazes, que não podiam parar o seu trabalho para socorrê-las.

No meio da confusão, Jayme Monjardim se desesperava. "Foi por isso que eu não queria que vocês viessem", disse quando fotógrafos e cinegrafistas rompiam o cordão de isolamento e iam para cima do Muro. Um momento revista de celebridades no mais importante local de oração judaico.