Repórter Vesgo, do "Pânico na TV", passa por cirurgia O repórter Vesgo, personagem interpretado por Rodrigo Scarpa no programa "Pânico na TV", da Rede TV!, foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal nesta segunda-feira, conforme boletim médico divulgado pelo Hospital Santa Rita onde está internado. O texto explica que a "hérnia inguinal é uma dilatação do canal localizado na virilha devido a esforços físicos ou por questões de constituição individual". De acordo com o boletim, a cirurgia foi realizada pelo médico Dr. Waldorp Nilo Lui Filho. Sem previsão de alta, o Scarpa deverá permanecer uma semana afastado das gravações.