Repórter refaz trajeto de Euclides da Cunha na Amazônia

Naquele início de século 20, o autor de "Os Sertões" foi designado para liderar a comitiva mista brasileiro-peruana de reconhecimento da região. E, além de cumprir com os objetivos técnicos da missão (como mapeamento da área), Euclides coletou dados para uma análise histórica e social do extremo oeste da Amazônia, informações que resultaram nos livros "Contrastes e Confrontos" (1907) e "À Margem da História" (1909).

Com esses textos fundamentais à mão e acompanhado do repórter fotográfico Tiago Queiroz, Piza, editor executivo e colunista do jornal O Estado de S. Paulo, repetiu o trajeto final do itinerário euclidiano entre 4 e 15 de março do ano passado. Percorrendo a região em barcos, Piza e Queiroz repetiram Euclides e travaram um contato mais próximo com a população local. Uma das questões mais recorrentes na obra de Euclides é a relação entre civilização e barbárie - como na época acontecia o auge da economia extrativista da borracha, o escritor observou o trabalho semiescravo a que eram submetidos os seringueiros, além da brutalidade reservada aos índios.

Em sua viagem, Piza conheceu outra realidade. Não só a borracha deixou há muito de ter importância econômica, como a função não desperta saudade nos ex-seringueiros, hoje mais preocupados com a agricultura. "O que prevalece é a falta de perspectiva de emprego", observa o escritor Milton Hatoum, autor do texto de apresentação do livro e com quem Piza participará hoje de uma conversa, na mesma Livraria da Vila, a partir das 19h30 - também haverá projeção das fotos de Queiroz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Serviço - Amazônia de Euclides, de Daniel Piza. Debate com Milton Hatoum. Livraria da Vila. Alameda Lorena, 1.731, 3062-1063. 19h30.