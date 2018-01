Reportagem HD chega à Globo ainda este ano A previsão não tem data oficial, mas a engenharia da Globo trabalha com a ideia de que as reportagens para os telejornais diários da casa entrem na era HD até o segundo semestre. Até por isso, é cada vez maior o volume de material em HD enviado à rede pelas afiliadas. Na Globo News, que acaba de ganhar um canal HD, a alta definição já é adotada para o material produzido em estúdio. Na Globo aberta, o jornalismo em HD inclui hoje o Bem Estar, o Globo Mar e o Profissão Repórter, além de alguns quadros do Fantástico. Toda a faixa nobre deve ser coberta pelo HD até o fim de 2013. Neste sábado, o Altas Horas terá sua primeira edição em HD no ar. Em março, será a vez do Programa do Jô.