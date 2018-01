Repertório foi encomendado para 'Mr. Brau'

4º lugar no Ibope foi o máximo que a Band alcançou com o 'Brasil Urgente', nesta sexta, 4, atrás de Globo, SBT e Record, mesmo reprisando à exaustão um flagrante de homicídio com tiro à queima-roupa

Lutar é recordar. Ex-lutador de tae kwon do, Murilo Rosa treina com Natália Falavigna, campeã mundial em 2005 e bronze na Olimpíada de 2008, para o 2º episódio da série O importante é competir, do Fantástico. "Quando comecei, o Murilo era conhecido na modalidade", conta ela.Lutar é recordar

Inversão de papéis: SBT, Record e a finada Manchete sempre aguardaram o fim da novela das 9 da Globo para colocarem no ar os capítulos de suas novelas. Agora, a Globo, que historicamente pautava os outros canais, tem submetido o início do capítulo de sua novela das 9, A Regra do Jogo, ao fim do episódio do dia de Os Dez Mandamentos, na Record.

A Record, notando que tem incomodado a Globo, vem espichando Os Dez Mandamentos para além do horário, e segue com bom placar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quinta, o embate (21h50 às 22h01) entre as duas novelas foi de 25 X 18 pontos, com vantagem de apenas 6 pontos para A Regra do Jogo, cujo capítulo total fechou com 28 - mais que quarta, dia prejudicado pelo futebol, mas abaixo da terça.

'Ayrton - Retratos e Memórias', série documental sobre Senna, estreia dia 12 no Canal Brasil, mas já estará nas plataformas de vídeo sob demanda da NET (NOW) e do Canal Brasil Play a partir desta quinta, dia 10.

Com roteiro de Ernesto Rodrigues, biógrafo de Senna, a série narra a trajetória do tricampeão em 10 capítulos, com depoimentos de Niki Lauda, Nizan Guanaes e Galvão Bueno, entre outros.

Candidato a emprego com especialidade na área de corrupção ouve o seguinte do possível empregador: "Olha, eu sinto te informar, mas vaga pra corrupto tá complicado. Com toda essa divulgação, o mercado tá saturado, tá cheio de gente entrando no ramo".

A situação acima é esquete do Zorra Total, gravada ontem, com Paulo Silvino, o candidato, e Rodrigo Sant'anna, o empregador.

Antonio Fagundes é presença ilustre no júri da Dança dos Famosos, neste domingo, 6, no Faustão, ao lado de Vanessa Gerbelli. Na rodada do dia, os rapazes dançam rock.

Ivete Sangalo e Xuxa vão trabalhar ao vivo, neste 7 de setembro, no programa da loira pela Record.