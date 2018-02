Repara tuas falhas com a mesma sistemática com que essas se apossaram dos teus hábitos e do teu caráter. No início, o processo será árduo e cansativo, mas com o tempo vai tornar-se doce e cheio de graça, abrindo tua percepção para a vida mais abundante prometida pelo mensageiro estelar. O mal do mundo que circula através de ti não é um castigo, como moralmente quiseram que acreditasses para que a culpa te esmagasse. Esse mal é a oportunidade para que participes da redenção cósmica de nosso planeta e tua presença se transforme em um novo mensageiro estelar. O Cristo cósmico não é uma figura histórica propriedade dessa ou daquela religião, é a vida mais abundante encerrada no centro do teu peito à espera de libertação.

ÁRIES 21-3 a 20-4

É imprescindível apontar os erros de certas pessoas, mas é fundamental fazê-lo com delicadeza. Ou por acaso o verdadeiro objetivo não seria consertar esses erros? A agressividade encaminharia tudo no sentido oposto.

TOURO 21-4 a 20-5

Quando nada dá do jeito esperado, logo a alma busca culpados e responsáveis para executar a dança da vingança. Porém, desta vez não há outros responsáveis, você deve olhar para si em busca dos erros cometidos.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A perseverança no bom caminho produzirá boa fortuna, não cultive dúvida nenhuma a esse respeito. Na prática poderá demorar e isso fará parecer que as pessoas de duvidosa reputação se dão melhor, mas isso será uma ilusão.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Demonstre sua alegria sem pudor nem temor de provocar mal-entendidos. Ainda que sua alegria não seja compreendida, ela será o santo remédio que abrirá as portas que até agora permaneciam teimosamente fechadas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Quando as falhas são percebidas, melhor consertá-las o mais rapidamente possível, inclusive porque essa seria a única maneira eficiente de poucas pessoas prestarem atenção. Negá-las seria chamar a atenção sobre elas.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Dá preguiça olhar para dentro da própria alma em busca dos erros e dedicar-se a consertá-los, não é mesmo? Pois é, mas o aparente alívio de tratar com preguiça assuntos delicados provocaria problemas maiores depois.

LIBRA 23-9 a 22-10

Ninguém vai tomar seu lugar, mas para isso você precisará demonstrar firmeza ainda que no íntimo não tenha certeza de nada. A incerteza precisará ser mantida encerrada no interior sem compartilhá-la com ninguém.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A alegria será o santo remédio, mas acontece que essa não pode ser fingida, pois perderia sua eficiência. Atualize a memória de situações experimentadas que tenham resultado nessa alegria que vem do coração.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Na hora de expressar sentimentos nobres, a alma é mais cheia de pudores do que quando chega o momento de manifestar emoções agressivas. A razão disso ninguém conhece, mas chegou a hora de mudar essa onda.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As bênçãos acontecem justamente quando a gente não espera por elas. Quando mais se depende de condições fortuitas e se espera pelo impossível, mais e mais as coisas se distanciam dessa condição abençoada.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Estipule um propósito e deposite toda a fé do coração fazendo o necessário para conquistá-lo. Todo e qualquer desvio desse panorama acontecerá por fraquejar na fé e insinuar que tudo possa ter sido apenas fantasia.

PEIXES 20-2 a 20-3

A única dimensão verdadeiramente sincera de nossa humanidade é a dos sentimentos. Quem consegue expressar sentimentos de forma clara e sem incorrer em agressividade é a pessoa que pode considerar-se superior às outras.