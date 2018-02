Renovar-se é preciso, o que é mais fácil afirmar do que praticar. Acontece que a inércia dos hábitos enraizados na repetição automática do dia a dia sobreleva na maior parte das vezes o esforço sincero de renovação que todos desempenhamos. Porém, posta a dificuldade surge o desafio também. Eis que os heróis e heroínas de hoje em dia são as pessoas ordinárias postas sob pressão de circunstâncias extraordinárias, eles e elas não desistem, muitas vezes se entristecem pela falta de apoio e o isolamento que lhes é imposto pela incompreensão, vinda inclusive das pessoas que supostamente deviam amá-las. Não importa! Se tudo fosse fácil não estaria circulando hoje em dia a mitológica corrente de heróis e heroínas, sem a qual nosso reino humano ainda seria um bando de brutos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Ainda que o tempo atual exija uma dose maior de profundidade nos pensamentos e atitudes isso não é impedimento para que você experimente alguns momentos de absoluta futilidade, divertindo-se aos montes com isso.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você tem perguntas, mas as respostas não surgiram ainda. Seria impossível aguardar até conseguir as respostas, há situações que exigem ação com urgência. Talvez as respostas surjam espontaneamente através da ação.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Dizer coisas terríveis com belas palavras é coisa de poetas. Dizem que de médico e de louco, que é poeta, todo ser humano tem um pouco. Talvez seja sua hora de luzir o lado poeta que aninha em seu coração.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Querer muito é também responsabilizar-se por fazer muito, ou você pensava que só o ato de querer faria as coisas acontecerem de forma automática? O pensamento criativo é apenas o primeiro de uma longa série de passos.

LEÃO 22-7 a 22-8

Há um tipo de inteligência que conduz à reflexão e produz dilemas e conflitos, como resultado das contradições e paradoxos percebidos. Há outro tipo de inteligência, porém, que resolve tudo na experiência.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Simplifique! Logo você, que devia ser ícone de simplicidade, vai ficar com a cabeça cheia de dilemas que conduzem sua alma ao eterno beco sem saída! Simplifique! Entrar em ação é a saída para todos os dilemas.

LIBRA 23-9 a 22-10

A compreensão mútua deveria substituir a saraivada de críticas que as pessoas trocam entre si. Porém, isso nunca acontecerá automaticamente, as pessoas devem se relacionar mais com o coração e menos com a mente.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Você já percebeu que nada será fácil, mas ao mesmo tempo percebeu também que em vez disso ter infundido desânimo, pelo contrário, trouxe a renovação da vontade de ir além de toda e qualquer adversidade.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

As pessoas que exigem coerência são recalcadas, preferem fingir que suas certezas são eternas e suas verdades são as maiores e melhores. Fique você do lado da saudável incoerência, essa é uma postura mais realista.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Na imaginação que antecipa o futuro os riscos inerentes aos empreendimentos atuais se desenham de forma desproporcional. Quando você começar a dar passos concretos esses serão reduzidos e vistos com realismo.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Ainda que certas pessoas pareçam confusas e desorientadas elas acabam encontrando o caminho. Os métodos podem ser polêmicos e às vezes desastrados, mas as coisas mudaram muito e é melhor acompanhar as mudanças.

PEIXES 20-2 a 20-3

Esqueça as dúvidas, as deixe no pano de fundo das atividades que você empreenda para resolver os assuntos cruciais em andamento. O que importa ter ou não certeza? Certezas são para as pessoas que preferem não pensar.