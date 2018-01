Renegado abre shows no Palco Sunset do Rock in Rio O rapper mineiro Flavio Renegado, que nesta sexta-feira à tarde recebeu como convidado outro rapper, Orelha Negra, não empolgou no primeiro show do Rock in Rio. Ele abriu os shows no Palco Sunset. Havia mais pessoas esperando a apresentação no Palco Mundo, o principal do festival, do que em sua plateia.