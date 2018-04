Renato Russo é o homenageado de hoje no 'Som Brasil'

No musical, canções como "Quase sem Querer", "Tempo Perdido", "Ainda é Cedo" serão lembradas pela cantora Leila Pinheiro, o compositor carioca Jay Vaquer e a banda de indie rock Mop Top. Enquanto Zélia fica com "Que País é Esse" e outras. "Quando o homenageado já morreu, além dos jovens intérpretes, a gente convida uma pessoa que tenha um bom conhecimento musical para representá-lo", explica Gleiser.

Durante o programa de Renato Russo, a apresentadora Camila Pitanga também vai ressaltar alguns momentos especiais da vida do músico. Entre os destaques, a ida de Renato aos sete anos de idade para Nova York, a época do Aborto Elétrico e a formação do Legião Urbana, em 1986, ao lado do guitarrista Dado Villa-Lobos e do baterista Marcelo Bonfá.

Próximas Homenagens

Nos próximos meses, os homenageados serão os músicos Moraes Moreira e Paulinho da Viola. "Assim como o Cazuza, o Renato (Russo) e o Gonzaguinha, eles deixaram uma herança musical para os brasileiros. A intenção do programa é homenagear músicos que atravessaram gerações, com leituras diferenciadas de suas canções", diz o diretor.

A partir de janeiro, a atração deixa de ser monotemática e passa a dar mais espaço para a MPB. "A nossa ideia é fazer programas que não prestigiem um único músico. A gente vai buscar um equilíbrio entre o repertório deles e colocar no ar." As informações são do Jornal da Tarde.