Renato Mezan relança livro em SP

Hoje, às 18 h, Renato Mezan relança o livro Figuras da Teoria Psicanalítica. A obra, que havia sido lançada em 1995 pela Escuta/Edusp, tem agora nova edição da Casa do Psicólogo. A noite de autógrafos ocorrerá na livraria da Casa do Psicólogo, que fica na R. Simão Álvares, 1.020, Vila Madalena. No livro, Mezan discute diversos conceitos da psicanálise e de outras disciplinas por meio de ensaios. Ele também é autor de Freud: A Trama dos Conceitos, Psicanálise, Judaísmo: Ressonâncias, Escrever a Clínica e Freud: A Conquista do Proibido. O evento é gratuito e aberto ao público. Mais informações pelo tel. 3034-3600 ou pelo site www.casadopsicologo.net.