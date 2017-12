Renato Aragão recebe alta e deixa hospital

O humorista Renato Aragão teve alta, nesta quarta-feira, 2, do Hospital Samaritano. Segundo boletim médico, ele "está clinicamente bem, retomando a sua vida social, profissional e familiar". Ele passou seis dias no hospital com quadro de infecção urinária.

Aragão havia sido internado no Hospital Barra D'Or no dia 22, com febre alta, e foi transferido para o Samaritano por ser esta uma unidade de referência em questões do coração. Fez exames de sangue que constataram a infecção urinária.

Ele já havia sido hospitalizado no Barra D'Or no dia 15, horas depois da festa de 15 anos da filha caçula, por causa de um infarto. Foi operado para a desobstrução de uma artéria do coração e colocação de um stent. Teve alta quatro dias depois.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O humorista tem 78 anos e já tinha duas lesões no coração, conforme foi constatado pela equipe médica na mesa de cirurgia.