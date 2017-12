Renato Aragão é homenageado pelo presidente Michel Temer

O ator e comediante Renato Aragão foi homenageado pelo presidente Michel Temer com a Ordem do Mérito Cultural no Palácio do Planalto, em Brasília, na terça, 19. Na ocasião, ele negou ter embaraços políticos com Temer, que enfrenta baixa popularidade e foi alvo de uma série de protestos na classe artística quando assumiu o governo, por ter, num primeiro momento, extinguido o Ministério da Cultura.

Foram feitas ocupações em órgãos públicos e atos de repúdio pelo País. Temer voltou atrás e recriou a pasta. “Nada, nada. Estou aqui a convite pela Cultura. Pode ser qualquer presidente. Já vim aqui com Fernando Henrique Cardoso pelo Unicef e virei sempre que me convidarem”, disse o ator que protagonizava o personagem Didi Mocó, de Os Trapalhões.

Aragão é uma das 30 personalidades que receberam medalhas por contribuição à cultura nacional, tendo sido escolhidas por técnicos do Ministério da Cultura e ministros do governo Temer. Além das 30 pessoas, duas instituições também foram agraciadas: o bloco carnavalesco Galo da Madrugada, do Recife (PE), e a dupla teatral Moeller & Botelho.

Também ganharam a medalha Cavalheiro, entre outros, a cantora paraense de carimbó Dona Onete, o cantor e compositor paraibano Genival Lacerda, a cineasta Carla Camurati, que era próxima do governo Dilma Rousseff, e pessoas mais ligadas ao ministro, como ex-secretária municipal de Educação do Rio, Claudia Costin, e o estilista carioca Carlos Tufvesson. Ambos foram contemporâneos a Sérgio Sá Leitão na prefeitura do Rio, durante a gestão Eduardo Paes (PMDB).