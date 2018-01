A proposta que acaba com a necessidade de aprovação prévia para a publicação de biografias foi defendida há pouco pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). "O papel do PMDB, presidindo ao mesmo tempo a Câmara e o Senado, é indiscutível. Temos que cumprir esse papel no sentido da liberdade de expressão. Sou contra qualquer censura em relação às biografias", disse.